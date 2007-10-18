Посол Грузії подякував Януковичу у зв`язку із закінченням строку роботи

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає високі темпи зростання обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Грузією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Григолом КАТАМАДЗЕ у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в Україні.

Зокрема, за словами В.ЯНУКОВИЧА, товарообіг між Україною і Грузією у січні-серпні 2007 року збільшився на 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року .

“Ми готові продовжувати активну роботу в напрямку збереження позитивних тенденцій поглиблення торгово-економічного співробітництва, реалізації перспективних спільних економічних проектів”, - підкреслив глава уряду.

У свою чергу Г.КАТАМАДЗЕ зазначив, що радий був працювати в Україні “в такий важливий час історії для двох країн”. Він подякував прем’єр-міністру України за особистий внесок у розвиток двосторонніх відносин. “Я не пригадую жодного випадку, щоб ви не відгукнулися на наші побажання”, - зазначив посол Грузії в Україні.