Директор лондонської опери очолить Бі-Бі-Сі

Про це повідомляє корпорація з посиланням на внутрішні джерела.

Офіційне підтвердження цієї інформації, як очікується, буде зроблено пізніше. На даний час в.о. генерального директора є колишній глава радіомовного підрозділу Бі-Бі-Сі Тім Дейві, відзначає РІА «Новости».

Посада гендиректора Бі-Бі-Сі стала вакантною 10 листопада, коли пішов у відставку після рекордно короткого перебування на цій посаді (54 дні) попередній гендиректор корпорації Джордж Ентуїсл. Його відставка була спровокована скандалом навколо недотримання редакційних стандартів роботи після того, як телерадіокомпанія помилково запідозрила британського лорда Алістера Макелпайна у причетності до педофілії в 1980-ті роки.

Згодом Рада керівників Бі-Бі-Сі заявила про необхідність провести кардинальну реструктуризацію управління усередині Бі-Бі-Сі. Телерадіокорпорація погодилася виплатити лорду компенсацію за моральну шкоду у розмірі 185 тисяч фунтів стерлінгів. Через скандал також тимчасово залишили свої пости керівник підрозділу новин Бі-Бі-Сі Хелен Боаден та її заступник Стів Мітчелл.

Кампанія з пошуку і викриття давніх випадків педофілії у британському суспільстві розпочалася після того, як надбанням громадськості стали численні підозри на адресу колишнього (нині покійного) ведучого Бі-Бі-Сі Джиммі Севіла, який підозрюється у кількох сотнях випадків педофілії.

Т.Холл, який на даний час носить титул барона Біркенхедського, з 2001 року обіймає посаду виконавчого директора ”Ковент-Гардену”. До цього протягом восьми років він був головою підрозділу новин Бі-Бі-Сі. Т.Холл, якому зараз 61 рік, також керував проведенням Культурної олімпіади напередодні лондонських Ігор-2012 і входив до складу правління оргкомітету Олімпійських і Паралімпійських ігор у Лондоні (LOCOG). У 2012 році його також було призначено заступником голови правління комерційного телеканалу Channel 4.