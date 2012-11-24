Вибух у китайському ресторані: 14 загиблих, 50 поранених

Щонайменше 14 осіб загинули, ще близько 50 поранені під час вибуху в ресторані в північно-західній китайській провінції Шаньсі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Вибух стався у будівлі ресторану "Весела овечка" у місті Цзіньчжун увечері у п'ятницю. Вибуховою хвилею в двоповерховому приміщенні вибило усі шибки, пошкодження одержали і прилеглі будови.

Шість з 14 загиблих померли на місці. Серед 47 постраждалих 17 осіб перебувають у тяжкому стані.

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

За інформацією ЗМІ, у ресторані гостей пригощали стравами з так званого китайського самовару (Hot Pot). Подібні заклади користуються особливою популярністю, особливо в холодну пору року. Китайський самовар - популярна на сході страва, яку пропонують чимало ресторанів. У казанок з киплячим бульйоном, що стоїть на столі, відвідувачі ресторану опускають шматочки м'яса, морепродуктів, грибів і овочів. Залежно від регіону або стилю ресторану на столі може стояти один великий "самовар" або перед кожним гостем ставиться персональний маленький. "Самовари" сьогодні бувають електричні, а також такі, що нагріваються від газу або від вугілля.

Ініційовано розслідування причин трагедії. Не виключено, що через подію буде посилено перевірки безпеки подібних ресторанів в усьому Китаї.