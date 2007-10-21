На кордоні Туреччини з Іраком вбили 12 турецьких солдатів

Дванадцять турецьких солдатів убиті курдськими повстанцями на кордоні з Іраком, ще 11 одержали поранення, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на військові джерела.

Відомо, що підрозділ турецьких військовослужбовців потрапив у засідку в гірському прикордонному районі. У відповідь на це турецька артилерія провела обстріл передбачуваної позиції курдських бойовиків, повідомив представник підрозділу сепаратистів.

Цей напад чинитиме тиск на Туреччину, яка має намір вторгнутися до Північного Іраку для проведення операції проти курдських бойовиків, відзначає агентство.

Парламент країни схвалив проведення операції. На кордоні з Іраком сконцентровано близько 50-60 тисяч турецьких військовослужбовців. Операція, в якій застосовуються авіація, артилерія, бронетехніка і підрозділи спецназу, була розпочата у зв`язку з різким загостренням ситуації на південному сході Туреччини, де активізували терористичну діяльність бойовики сепаратистської Робітничої партії Курдистану (РПК)

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