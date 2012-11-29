США можуть забезпечити Грузію зброєю

Ерік Рубін прибув до Грузії в ніч на вівторок. У рамках візиту він провів зустрічі з президентом країни Михайлом Саакашвілі, прем'єр-міністром Бідзіною Іванішвілі, а також з представниками неурядових та міжнародних організацій. У четвер він взяв участь у зустрічі робочої групи з оборони і безпеки, створеної в рамках Хартії стратегічного партнерства Грузії та США.

"Ми готові на цьому етапі надавати Грузії допомогу в питаннях тренінгів військових, а також поглибити нашу співпрацю у сфері самооборони. Ця співпраця також передбачає постачання Грузії оборонного оснащення", - цитує РІА "Новости".

Рубін нагадав, що в січні ц.р. Барак Обама і Михайло Саакашвілі домовилися про поглиблення військової співпраці.

У своєму звіті за підсумками візиту Рубін зазначив, що вибори 1 жовтня довели, що "грузинська демократія - це більше, ніж гасло", і перехід правління від однієї правлячої партії до іншої "встановлює стандарти для нових демократій у всьому світі".