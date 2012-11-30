Разом із Facebook у Таджикистані заблокували ще й Радіо «Свобода»

Як повідомив сьогодні Радіо Свобода голова Асоціації інтернет-провайдерів Таджикистану Асомуддін Атоєв, кілька провідних провайдерів отримали смс-повідомлення від державної Служби зв’язку з вимогою забезпечити таке блокування.

При цьому голова Служби зв’язку Таджикистану Бег Зухуров відмовився коментувати це в інтерв’ю Радіо Свобода й заявив, що нічого про це не знає.

Як повідомляв УНІАН, у понеділк ввечері в Таджикистані заблокували доступ мережі Facebook. Всі шість інтернет-провайдерів Таджикистану і стільки ж операторів мобільного зв'язку заблокували своїм абонентам доступ до соціальної мережі після одержання письмового розпорядження керівника урядової Служби зв'язку Бега Зухурова.