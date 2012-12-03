Папа Римський Бенедикт XVI завів мікроблог у Twitter'і

Мікроблог 85-річного глави Римсько-католицької церкви (@ pontifex), про запуск якого Ватикан офіційно оголосив в понеділок, 3 грудня, буде вестися англійською та ще сімома мовами – італійською, іспанською, португальською, німецькою, польською, французькою та арабською, повідомляють «РІА Новости».

Не виключено, що з часом додадуться й інші мови. Планується, що спочатку повідомлення понтифіка, які, за правилами мікроблога, не можуть перевищувати 140 знаків, публікуватимуться з нагоди загальної аудієнції, яка проходить по середах. За перші хвилини запуску мікроблога понтифіка на його англійську версію підписалися вже понад 12,5 тисячі читачів, незважаючи на те, що там ще не з'явилося жодного повідомлення.

Як зазначає газета Corriere della Sera, день відправки першого особистого повідомлення Бенедикта XVI - 12 грудня - може бути пов'язаний з датою 12 лютого 1931, коли Папа Римський Пій XI уперше виступив з радіоповідомленням на радіо Ватикану.

Бенедикт XVI в червні 2011 року вже відправляв повідомлення своїй багатомільйонній пастві. Це сталося при відкритті офіційного інформаційного порталу Ватикану. Тоді Папа написав: "Дорогі друзі, я щойно запустив www.news.va. Слава Ісусу Христу! З моїми молитвами і благословенням, Бенедикт XVI".