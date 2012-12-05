На кордоні з Білоруссю затримали 29 митників

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, кілька осіб було затримано 4 грудня, ще 21 митника – вранці 5 грудня.

«Одних затримали на посту, інших – коли вони приїхали на роботу, третіх – удома. Хочуть покласти край корупції. Митний департамент мав у своєму розпорядженні інформацію про те, що деякі митники стягували з водіїв великовантажних машин незаконні побори в розмірі 20-40 литів. Якщо митник фіксував нібито наявне або реальне порушення, то плата була ще вищою», - цитує ru.delfi.lt слова голови Митного департаменту Литви Антанаса Шипавічюса.

Він повідомив, що розслідування за фактами здирництва проводиться вже чотири місяці. «Первинну інформацію було одержано від водіїв, надходили також анонімні дзвінки. Розслідування все ще триває», - зазначив А.Шипавічюс.

Через арешт такої кількості митних працівників уповільнилося обслуговування тих, хто проїжджає через митний пункт «Мядінінкай – Кам'яний Лог» (Гродненська область).

«Просування хур зменшилося в чотири рази, на межі з Білоруссю стоїть в очікуванні переїзду 600 хур», - повідомив ЗМІ голова Асоціації міжнародних перевізників Литви Альгімантас Кондрусявічюс.