В Осло розпочалася церемонія вручення Нобелівської премії миру-2012

За рішенням Норвезького нобелівського комітету, нагорода присуджена, зокрема, «за 60-річний внесок Союзу і його попередників у просування миру і примирення, демократії та прав людини в Європі». Європейський союз став 21-ю за ліком міжнародною організацією, якій присуджена премія миру. Нагорода вручається з 1901 року, нагадує РІА Новости.

Лауреата за 2012 Норвезький нобелівський комітет представив на початку жовтня. Як стало відомо в листопаді, призова сума, яку отримає ЄС, буде передана для надання допомоги дітям, постраждалим від війни і конфліктів у світі. Який саме проект отримає цю фінансову допомогу, стане відомо 18 грудня, повідомляють норвезькі ЗМІ.

У залі міської ратуші серед запрошених та учасників церемонії перебувають король Норвегії Харальд V, його дружина королева Соня, члени норвезького уряду та парламенту, міжнародні гості, представники Євросоюзу, а також близько двох десятків голів урядів і держав європейських країн.

У Норвегії у зв'язку з церемонією, за повідомленнями скандинавських ЗМІ, вжиті підвищені заходи безпеки. Над Осло, зокрема, заборонені польоти і приблизно за тиждень до церемонії паспортний контроль для в'їжджаючих в країну був більш ретельним.

Після церемонії нагородження в готелі Grand Hotell відбудеться Нобелівський бенкет, на який за традицією запрошують близько 250 гостей.

Нобелівські премії завжди вручаються 10 грудня - у день смерті їх засновника, шведського промисловця і винахідника Альфреда Нобеля. В Осло, за побажанням Нобеля, вручають одну з п'яти заповіданих їм нагород - премію миру.

Призова сума Нобелівських премій 2012-го вперше з 1948 року була скорочена з 10 мільйонів шведських крон до 8 мільйонів. Як пояснив в інтерв'ю Радіо Швеції директор Нобелівського фонду Ларс Хеікенстен, пов'язано це не з кризою, а з прагненням створити найбільш стабільне економічне майбутнє для коштів фонду. Скорочені в цьому році на 20% і витрати на нобелівські урочистості.