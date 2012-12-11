Лікарі вважають, що Чавесу залишилося жити кілька місяців

Про це колумбійській радіостанції RCN повідомив лікар Хосе Рафаель Маркіна, який раніше неодноразово передавав інформацію з джерел, близьких до лікарів Чавеса.

За словами Маркіна, Чавес може померти вже у квітні. «Президенту залишилося десь два чи три місяці. На жаль, фатальна розв'язка відбудеться в квітні », - сказав лікар.

«На цей момент хвороба повернулася в агресивній формі і з'явилися метастази в поперековій зоні, це призвело до здавлення нерва в поперековому відділі хребта, що може призвести до паралічу. Це є приводом для черговового хірургічного втручання, дуже складного з неврологічної точки зору », - пояснив Маркіна, додавши, що після операції у Чавеса можуть статися серйозні ускладнення.

Раніше президент Венесуели Уго Чавес заявив, що під час обстеження на Кубі у нього були виявлені нові злоякісні клітини і тепер йому доведеться пережити ще одну операцію. Для 58-річного Чавеса це буде вже четверта операція за неповні два роки.

У неділю Чавес назвав ім'я свого наступника на випадок, якщо не перенесе операцію. Ним став віце-президент країни, міністр закордонних справ Ніколас Мадуро.

Газета.ру