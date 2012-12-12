МЗС Білорусі направив посольству Литви ноту через черги на кордоні

Про це УНІАН повідомив начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.

«У ноті висловлена занепокоєність білоруської сторони у зв'язку з відносним погіршенням обстановки на кордоні і збільшенням черги вантажного транспорту на виїзді з Білорусі. Особливо проблемною є ситуація на пункті пропуску «Кам'яний Лог - Мядінінкай», - сказав А.Савіних.

«Відповідно до чинних домовленостей сторони зобов'язані оформляти на білорусько-литовському кордоні 600 вантажних транспортних засобів на добу. Проте з 5 грудня 2012 року ця умова литовською стороною не виконується», - додав А.Савіних.

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За його словами, білоруська сторона просить Литву забезпечити належне виконання раніше досягнутих домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, складна ситуація на кордоні Білорусі і Литви виникла після того, як 5 грудня за підозрою в отриманні хабарів було затримано 29 митників литовського пункту пропуску «Мядінінкай».

За даними Литовської національної асоціації вантажоперевізників, пропускна спроможність пункту «Мядінінкай» після цього впала у чотири рази.

Довідка УНІАН. За даними Державного прикордонного комітету Білорусі, 10 грудня у другій половині дня на білорусько-литовському кордоні на виїзд з Білорусі до Литви знаходилися в три рази більше вантажівок, чим до Латвії і Польщі разом узятих. На 9-ту годину ранку 11 грудня в пункті пропуску «Кам'яний Лог - Мядінінкай» на в'їзд до Білорусі у черзі перебували 440 автопоїздів, на виїзд – 550.