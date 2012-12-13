Американці терміново виводять персонал з Росії

Некомерційні організації: Міжнародний республіканський інститут та Національний демократичний інститут, - засновані урядом США в 1983 році.

Інститути реалізують програми в області політики і демократизації - переважно в країнах, що розвиваються, а також надають гранти. Обидві організації працювали в Росії кілька років, в їх програмах брали участь деякі партії, зокрема "Єдина Росія".

"Вони (персонал інституту) повинні виїхати через умови роботи... Росіяни кажуть, що до будь-якої організації, яка працює при фінансуванні з боку США, застосовуються всілякі обмеження", - цитує голову інституту, сенатора-республіканця Джона Маккейна РІА "Новости" .

Президент Міжнародного республіканського інституту Лорн Кранер оголосив співробітникам про рішення припинити роботу організації в Росії і вивести персонал з країни в середу вдень. Як очікується, інститут продовжить роботу з Росією з офісу у Варшаві.

Національний демократичний інститут, очолюваний колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт, у листопаді вивів більшу частину свого персоналу з РФ і перевів всю роботу з Росією в литовський офіс.

Американські НКО згортають роботу в Росії слідом за вимогою Москви припинити роботу Агентства з міжнародного розвитку (USAID) в країні.