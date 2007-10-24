Кандидат у президенти США пообіцяв пристрелити Осаму бін Ладена

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн на зустрічі з працівникам збройового заводу в штаті Нью-Гемпшир пообіцяв пристрелити Осаму бін Ладена, повідомляє в середу Associated Press.

"Я піду за Осамою бін Ладеном до воріт пекла і пристрелю його одним з ваших виробів", - заявив Маккейн, викликавши сміх аудиторії. Згодом він пояснив пресі, що пожартував і "не збирається стріляти в нього сам", а просто хотів "особливо підкреслити", що міжнародного терориста слід віддати в руки правосуддя.

Виступаючи у вівторок в Конгресі, Маккейн заявив, що у нього більше досвіду у галузі національної безпеки, ніж у його суперників-республіканців Рудольфа Джуліані і Мітта Ромні, оскільки він займається цим питанням з 1980 року.

З приводу цього вислову сенаторові також довелося давати пояснення. "Я не хочу сказати, що хтось має бути дискваліфікований, я хочу сказати, що я більш кваліфікований", - пожартував він.

За результатами дослідження громадської думки, проведеного цього місяця, серед кандидатів-республіканців в Нью-Гемпширі лідирує Мітт Ромні, губернатор Массачусетсу. Маккейна і колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані підтримує приблизно рівне число виборців.

Нью-Гемпшир грає особливу роль у президентських виборчих кампаніях, оскільки саме в цьому штаті проводяться перші праймеріз, які задають тон виборам.

Лента.ру