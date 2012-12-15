На корпоративі автоконцернів Ford і Mazda сталася масова бійка

Як повідомляє РІА «Новости», інцидент стався а п'ятницю ввечері в ресторані міста Чунбурі, яке розташовано приблизно за 100 кілометрів від Бангкока. Через що відбулася сутичка гостей, що обернулася масовою бійкою, не уточнюється. Місцеві ЗМІ зазначають, що бійка серед уже сп’янілих людей почалася перед імпровізованою сценою, на якій керівництво відзначало своїх співробітників і роздавало призи.

"Ситуація вийшла з-під контролю, коли люди почали кидати один в одного пляшки. За словами очевидців, під час сутички пролунали постріли й були чутні вибухи", - цитує агентство слова офіцера поліції, який зазначив, що службовці ресторану, де проходило святкування, допомогли поліції втихомирити натовп.