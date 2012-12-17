У Сирії викрали двох росіян - підтверджує посольство

"Двоє російських громадян, що працюють в країні, були викрадені в районі Латакії. Посольство вживає активних заходів з їх пошуку в тісній співпраці з місцевою владою. Разом з двома російськими громадянами, які працюють в Сирії на одну з приватних компаній, в понеділок на трасі Тартус-Хомс, був викрадений також громадянин Італії", - повідомив РІА "Новости" прес-аташе посольства Сергій Марков.

За словами дипломата, обставини викрадення з'ясовуються, інші подробиці не наводяться в інтересах безпеки.

Італійський телеканал Sky TG24 повідомив в понеділок, що двоє росіян і один громадянин Італії були викрадені невідомими в Сирії. Раніше МЗС Італії повідомив, що недалеко від сирійського міста Латакія було викрадено трьох співробітників сталеливарного заводу, в тому числі італійського інженера Маріо Беллуомо (Mario Belluomo). Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.