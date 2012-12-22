В Індії поліція водометами і сльозогінним газом розігнала студентську акцію протесту

Як повідомляє РІА Новости, точна кількість учасників акції протесту невідома.

За даними агентства IANS, декого з протестувальників було госпіталізовано. Правоохоронці спочатку використовували лише водомети, але потім були змушені застосувати газ і пустити в хід кийки. Значна частина учасників акції - студенти.

МВС Індії заявило, що поліція має наказ проявляти максимум стриманості, і уряд намагається виконати вимоги громадян.

Усю країну сколихнуло повідомлення про те, що група п'яних молодиків зґвалтувала минулої неділі 23-річну студентку. Дівчина зі своїм хлопцем зупинили пізно увечері попутний автобус. Шестеро п'яних чоловіків, які їхали з ними, побили хлопця, жорстоко поглумилися над дівчиною і викинули обох з автобуса на ходу. Дівчина перебуває в лікарні у важкому стані.

Усіх шістьох злочинців уже затримано.