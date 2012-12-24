Прем'єр Грузії Іванішвілі чекає зустрічі з Путіним

"У мене, природно, є бажання зустрітися з президентом Росії, але для цього потрібен час і до цього треба підготуватися. Ці зустрічі проходять не так легко, тим більше в нашій ситуації. Думаю, що зустріч відбудеться, однак не скоро, хоча нічого не виключено ", - сказав Іванішвілі на прес-конференції в понеділок.

Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції 20 грудня в цілому не виключив можливості зустрічі з главою уряду Грузії. Однак, на думку Путіна, "зустріч такого роду повинна бути добре підготовлена ​​і повинна чимось позитивним закінчуватися". "Я поки не дуже розумію, що буде предметом наших обговорень (з прем'єром Грузії)", - додав президент Росії, разом з тим зазначивши, що від Тбілісі йдуть "позитивні сигнали", повідомляють РІА Новости.

Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Росією після визнання Москвою незалежності Абхазії і Південної Осетії в серпні 2008 року. Представники нового уряду Грузії - коаліції "Грузинська мрія", яка прийшла до влади за підсумками парламентських виборів 1 жовтня, - заявили одним з головних пріоритетів зовнішньої політики країни нормалізацію відносин з РФ. Перша зустріч офіційних представників Росії і Грузії в рамках врегулювання російсько-грузинських відносин відбулася 14 грудня в Женеві. Сторони домовилися проводити зустрічі представників двох країн на регулярній основі.