У Македонії в зіткненнях з демонстрантами постраждало 11 поліцейських

Правоохоронці стримували натовпи людей, які виступали як за так і проти бюджету республіки на 2013 рік і намагалися проникнути в будівлю. За даними МВС, травми дістали і цивільні особи, кілька учасників заворушень було затримано. Їх кількість не уточнюється, передає РІА Новости.

У самому парламенті депутати від правлячої коаліції влаштували бійку з представниками провідного опозиційного Соціал-демократичного союзу (СДСМ), які блокували зал засідань. За інформацією із СДСМ у цих зіткненнях травми дістали дві жінки - колишній прем'єр-міністр, нині опозиційний політик Радміла Шекеринська і ще один депутат Весна Бендевська. Раніше опозиціонери запропонували 1,2 тисячі поправок до проекту бюджету для скорочення видатків на 204 млн. євро. Поправки не були враховані.

Бюджет країни наступного року був прийнятий після того, як опозиціонерів і журналістів, що висвітлювали події, вивели із залу засідань.

У результаті витратна частина бюджету Македонії становитиме близько 2,7 млрд євро, дефіцит очікується на рівні 3,5% ВВП. Учора увечері лідер опозиції Бранко Црвенковський заявив, що більше не братиме участі в роботі парламенту, і закликав своїх прихильників до народного повстання.