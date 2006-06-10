Великий Китайський Мур уже не такий великий

На наш час збереглося тільки 20% Великого Китайського Муру, заявили китайські науковці. Упродовж проведеного Китайською асоціацією з охороні Муру обстеження було встановлено, що ще близько 30% споруди є виразно помітними руїнами. Час робить своє, до того ж десятки років безконтрольні ділянки Муру просто розбирали на будматеріал. Тепер загальна довжина Муру становить менше 2,5 тис. км, передає "Сіньхуа".

Згідно з історичним дослідженням, на момент завершення споруди в XVII столітті довжина Великого Китайського Муру становила 6,3 тис. км. Мур тягнеться з північно-східного узбережжя до пустельних районів Північно- Західного Китаю. У 1987 р. його було внесена ЮНЕСКО до списку об`єктів Світової культурної спадщини.

РосБізнесКонсалтинг