Бойовики вбили 6 учасників різдвяного богослужіння

"Невстановлені бойовики намагалися скоїти напад на жителів м.Потіскум, але були відкинуті розгорнутими там військами. Відступаючи, вони атакували парафіян церкви в сусідньому селі Джирі", - повідомив журналістам представник військового командування Елі Лазарус.

Він також підтвердив інформацію про кількість загиблих.

Офіційно відповідальність за напад поки не визнала жодна екстремістська організація. Але версія офіційної влади зводиться до того, що за вбивствами мирних жителів стоять бойовики ісламістського секти "Боко Харам".

З 2009 р. жертвами терористів цієї організації стали близько 2800 осіб, серед яких християни і помірковані мусульмани, нагадує РосБізнесКонсалтинг.