Boeing отримав замовлення на 60 літаків
00:16, 03 січня 2013Світ
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Американський авіаційний гігант Boeing отримав від лізингової компанії Aviation Capital Group (ACG) замовлення на поставки 60 літаків сімейства 737 MAX.
Зокрема, повідомляє РІА «Новости», ACG розмістила замовлення на 50 літаків 737 MAX 8 і на 10 літаків 737 MAX 9. Таким чином, загальний портфель замовлень на літаки сімейства перевищив тисячу суден і досяг 1,029 тисячі одиниць.
Загальна вартість замовлення - 6 мільярдів доларів, повідомляється на сайті компанії-виробника.
Boeing 737 MAX - модифікація літака, що найбільше продається в світі, обладнана новими двигунами концерну CFM International (спільне підприємство General Electric Aviation і французького холдингу Safran) моделі LEAP-1B.
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