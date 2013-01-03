Boeing отримав замовлення на 60 літаків

Зокрема, повідомляє РІА «Новости», ACG розмістила замовлення на 50 літаків 737 MAX 8 і на 10 літаків 737 MAX 9. Таким чином, загальний портфель замовлень на літаки сімейства перевищив тисячу суден і досяг 1,029 тисячі одиниць.

Загальна вартість замовлення - 6 мільярдів доларів, повідомляється на сайті компанії-виробника.

Boeing 737 MAX - модифікація літака, що найбільше продається в світі, обладнана новими двигунами концерну CFM International (спільне підприємство General Electric Aviation і французького холдингу Safran) моделі LEAP-1B.