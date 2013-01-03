Клінтон через 15 хвилин після виписки повернулася до лікарні
02:02, 03 січня 2013Світ
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Державний секретар США Гілларі Клінтон, яка залишила 2 січня лікарню в супроводі чоловіка, екс-президента Білла Клінтона, дочки Челсі та лікаря, знову повернулася туди за 15 хвилин.
Про це повідомляє Reuters. Причини поки не уточнюються. Прес-секретар лікарні переправляє всі запитання в Державний департамент США, який ніяк не коментує ситуацію.
15 грудня 2012 р. Х.Клінтон знепритомніла і отримала струс мозку, після чого перебувала під спостереженням лікарів, нагадує РосБізнесКонсалтинг, а напередодні Нового року була знову госпіталізована.
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