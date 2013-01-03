В Індії від холоду загинуло вже понад 100 людей
16:54, 03 січня 2013Світ
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В Індії більш як 100 осіб загинули від аномально холодної погоди.
Індія переживає аномальні холоди/ Фото : Іmturist.com/
«Щонайменше 114 осіб загинули через переохолодження у штаті Уттар-Прадеш. Принаймні 23 з них померли протягом останніх 24 годин», - сказав представник поліції Сурендра Шрівастава, передає «Газета.Ru».
Як повідомляє Департамент прогнозування погоди, температура в середньому на 4-10 градусів Цельсія нижча за кліматичну норму.
За даними прогнозу погоди, в Нью-Делі зараз плюс 9,8 градуса - найнижча температура у столиці з 1969 року.
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