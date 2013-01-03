Сьогодні почав роботу новий склад Конгресу США

Склад конгресу було обрано 6 листопада - тоді громадяни США обрали третину сенату і повний склад палати представників. Протягом першого дня роботи конгресменам належить затвердити кандидатуру спікера палати представників - ним стане республіканець і консерватор Джон Бонер, який вперше зайняв цей пост в січні 2011 року, після перемоги його партії на проміжних виборах 2010 року, передають РІА «Новости».

На минулих виборах демократи змогли незначно збільшити представництво в конгресі, проте не змогли добитися конституційної більшості в жодній з палат. У сенаті за Демократичною партією закріплено 53 місця, за Республіканської - 45, двоє сенаторів називають себе незалежними. У палаті представників з нового року працюють 200 конгресменів-демократів і 233 конгресмена-республіканця.

Головними завданнями нового конгресу на майбутній рік залишаються боротьба з бюджетним дефіцитом, вирішення питання про скорочення держвитрат, ”дедлайн” з якому перенесено попереднім конгресом на 2 березня, а також обговорення нових ініціатив президента-демократа Барака Обами: міграційної реформи і посилення заходів з контролю за зброєю, включаючи обмеження на продаж бойової зброї. Також 6 січня конгресу належить затвердити результати минулих в листопаді президентських виборів. Конгрес починає роботу в умовах надзвичайної поляризації американського суспільства, яке сперечається про способи відновлення економіки і обговорює шляхи власної модернізації.