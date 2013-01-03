Обама підписав закон про бюджет Пентагона

Документ був схвалений конгресом США на початку грудня минулого року. Спочатку, в лютому 2012 року, подаючи проект бюджету, адміністрація США просила конгрес виділити на потреби оборони 614 мільярдів доларів, однак обсяг бюджету було збільшено, зокрема через плани підняти рівень грошового забезпечення військовослужбовців на 1,7%, передає РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Білого дому.

Документ також передбачає фінансування виведення американського контингенту з Афганістану та реалізацію нового пакету санкцій щодо Ірану, ухвалених сенатом минулого тижня. У проекті бюджету міститься також заборона Пентагону на співпрацю з російською компанією "Рособоронекспорт" у відповідь на допомогу режимові Башара Асада в Сирії.