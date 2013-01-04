У Саакашвілі можуть забрати право призначати тимчасовий уряд

Парламентська більшість Грузії вже має потрібну кількість голосів для ухвалення конституційних поправок, заявив депутат Коба Давіташвілі, пише Грузія-Онлайн.

За його словами, у разі ухвалення поправок президент не зможе призначити виконуючих обов'язки уряду, і цю поправку вже можуть підтримати 100 депутатів, кількість, достатня для прийняття змін до Конституції.

Депутат прокоментував план президента, згідно з яким він може замінити уряд і розпустити парламент.

«Президент має право розпустити парламент, якщо той двічі не затвердить склад уряду. Хоча не може розпустити парламент менше, ніж через шість місяців після виборів, а також за шість місяців до закінчення власних повноважень. Саме тому Саакашвілі призначив парламентські вибори 1 жовтня, оскільки поспішав. Все було розраховано, щоб хочаб два дні у нього залишалося для розпуску парламенту. Він розраховував, що урядова криза досягне свого піку на початку квітня, відставка уряду почнеться в січні, наступним кроком мала стати заміна уряду виконуючими обов'язки Кабінету Міністрів, а потім - розпуск парламенту. На це ми заявили, що не боїмося розпуску парламенту і нових виборів. Просто у Міхееля Саакашвілі не буде повноважень призначати виконуючих обов'язки уряду», - заявив Коба Давіташвілі.