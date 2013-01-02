Прем'єр Грузії обіцяє припинити переслідування людей Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив про припинення процесу кримінального переслідування колишніх чиновників країни.

Після перемоги на парламентських виборах коаліції "Грузинська мрія" на чолі з лідером Іванішвілі новий уряд почав процес кримінальних переслідувань колишніх урядовців і представників колишньої правлячої партії президента "Єдиний національний рух", повідомляють РІА Новости.

За останні два місяці було затримано екс-міністра оборони, екс-заступника міністра МВС, екс-міністра фінансів та енергетики, екс-міністра освіти і юстиції, колишніх співробітників МВС, мерії Тбілісі, а також інших відомств. Більшості з них було пред'явлено звинувачення в перевищенні службових повноважень. Частина затриманих була відпущена за рішенням суду.

"Процес завершено. Система насильства і брехні уражена, і зараз ми повинні вибачити всіх тих, хто за бажанням чи ні, але брали участь у цій системі. Ми повинні пробачити їх і придумати щось подібне амністії", - заявив Іванішвілі у своєму новорічному зверненні до народу в ефірах грузинських телекомпаній в ніч на вівторок.