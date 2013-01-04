Паулс відмовився організовувати конкурс «Нова хвиля»

Як повідомляє РІА ”Новости”, в інтерв`ю інтернет-порталу mixnews.lv Р.Паулс сказав, що подзвонив своєму колезі - співголові журі конкурсу Ігорю Крутому і повідомив, що ”Нова хвиля” не відповідає його музичним смакам, і він більше не хоче брати участь в її організації.

”Я себе там більше не бачу - там немає творчого процесу, з фінансової точки зору я нічого не виграю. Чомусь всі упевнені, що я за це одержую тисячі. Але колись я розповім, скільки я там одержував”, - сказав композитор в інтерв`ю порталу.

Ідея організувати музичний конкурс народилася у І.Крутого і Р.Паулса на початку 2002 року. Головною метою музичного змагання є відкриття нових зірок.