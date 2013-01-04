Twitter оцінили в $ 11 мільярдів

За його словами, на зростання вартості компанії вплинули в першу чергу зростання числа користувачів і нові інструменти монетизації, завдяки яким у Twitter очікується "хороший 2013". Крім того, свою роль зіграли чутки про можливе придбання Twitter компанією Apple, повідомляє Росбалт.

Greencrest Capital очікує, що Twitter почне приготування до IPO в кінці 2013 року, а первинне розміщення акцій проведе в 2014 році. При цьому у вересні 2012 року глава Twitter заявляв, що вихід Twitter на IPO не планується.