Twitter оцінили в $ 11 мільярдів
22:38, 04 січня 2013Світ
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Ринкова вартість сервісу мікроблогів Twitter на сьогоднішній день складає близько $ 11 млрд. Ще півтора роки тому він оцінювався лише в $ 8 млрд. Таку оцінку озвучив аналітик інвесткомпанії Greencrest Capital Макс Вольф виданню Forbes.
Півтора роки тому Твіттер оцінювався в $ 8 млрд
За його словами, на зростання вартості компанії вплинули в першу чергу зростання числа користувачів і нові інструменти монетизації, завдяки яким у Twitter очікується "хороший 2013". Крім того, свою роль зіграли чутки про можливе придбання Twitter компанією Apple, повідомляє Росбалт.
Greencrest Capital очікує, що Twitter почне приготування до IPO в кінці 2013 року, а первинне розміщення акцій проведе в 2014 році. При цьому у вересні 2012 року глава Twitter заявляв, що вихід Twitter на IPO не планується.
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