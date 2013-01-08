Лукашенко наказав покращити йому сайт за $300 тисяч з бюджету

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду виділити з державного бюджету на створення нового інтернет-порталу глави Білоруської держави 2,6 млрд білоруських рублів, що становить в еквіваленті понад 300 тис. доларів США.

Про це йдеться в оприлюдненому указі, який О.Лукашенко підписав 29 грудня 2012 року, про уточнення окремих показників державного бюджету на 2012 рік.

"Виділити з республіканського бюджету: за рахунок коштів резервного фонду Президента Республіки Білорусь Міністерству зв'язку і інформатизації для Департаменту інформатизації 2 600 000 тис. рублів, зокрема, у 2012 році – 2 455 000 тис. рублів, у 2013 році – 145 000 тис. рублів, на фінансування робіт зі створення нового інтернет-порталу Президента Республіки Білорусь в рамках реалізації підпрограми "Електронний уряд" Національної програми прискореного розвитку послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій на 2011-2015 роки", - зазначається в указі.