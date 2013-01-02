Білоруси звинувачують у кризі Лукашенка і його уряд

Відповідні результати соціологічного дослідження оприлюднені Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних досліджень (НСЕПІ).

На думку 41% опитаних, головним винуватцем нинішньої кризи є Президент, 39,1% респондентів покладають відповідальність на уряд, 11,5% - на опозицію, 10,9% - на Європу, 7,5% - на Росію.

Білоруські соціологи зазначають, що незгода і незадоволеність білорусів політикою влади поступово ”концентрується” на її головному натхненнику. Зокрема, половина опитаних вважають, що концентрація влади в руках Президента Білорусі Олександра Лукашенка ”не дає країні нічого хорошого”, і лише третина респондентів сприймають це позитивно.

Особистий рейтинг О.Лукашенка фактично ”завмер”: у грудні 2012 про свою довіру до нього заявили 39,1% респондентів, а 49,1% - про недовір`я. При цьому голосувати за нього на нових президентських виборах готові 31,5%. Майже чверть (24,5%) опитаних вважають, що після звільнення О.Лукашенка з поста Президента життя в Білорусі покращає, а 25,9% респондентів чекають погіршення ситуації в країні. ”Очевидно, що перекладання відповідальності на ”недбалих чиновників”, яке Президент майстерно використовує багато років, вже не дає колишнього ефекту”, - зазначають соціологи.

Разом з тим, фахівці вважають, що такі результати соціологічного дослідження не дозволяють робити висновок про ”наближення революції”. ”Більшість білорусів до відкритого вираження свого незадоволенння не готова. Причому, як показує аналіз, зовсім не через ”тотальний страх” і ”всевладдя спецслужб”, - підкреслюється в соцдослідженні.

Зокрема, 34,1% респондентів пов`язують свої надії на вихід Білорусі з кризи з Президентом, 28,8% - з підприємцями, 24% - з Росією, 20,7% - із Заходом і 8,6% - з опозицією.

При цьому 21,3% опитаних заявляють про свою опозиційність по відношенню до нинішньої влади, лише 20% респондентів довіряють опозиційним партіям (55,8% взагалі не довіряють опозиції). Рейтинг опозиційних лідерів у Білорусі, як і раніше, залишається низьким — 4,8% у Андрія Санникова, 4,6% - у Володимира Некляєва, 1,1% - у Миколи Статкевича і 0,9% - у Анатолія Лебедька.

На думку 35% опитаних, опозиція повинна ”запропонувати діалог уряду”, а 33,4% респондентів вважають, що опозиція повинна добиватися відставки Президента. Лише 3,1% опитаних настроєні радикально і закликають опозицію ”організувати збройне повстання або революцію”.