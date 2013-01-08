У Парижі жорстко засудили 9 узбецьких екстремістів

Суд Парижа у вівторок виніс вироки дев'яти обвинуваченим у причетності до діяльності екстремістської організації "Ісламська партія Туркестану" ("Ісламський рух Узбекистану"), передає РІА "Новости" з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Винесення вироку відбулося через чотири роки після того, як владі Франції, Німеччини і Нідерландів вдалося заарештувати групу осіб, які збирали гроші для руху, забороненого на території Росії, багатьох європейських держав, у Середній Азії та США. Найбільш жорсткий вирок серед фігурантів процесу у вівторок отримав ватажок групи Ірфан Деміртас, що має нідерландське і турецьке громадянство. Він був засуджений на дев'ять років позбавлення волі і оштрафований на 20 тисяч євро.