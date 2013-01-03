У Туреччині засудили рекордну групу курдських активістів

Вони відбуватимуть покарання від 6 до 17 років ув’язнення, пише ВВС Україна.

Це найбільша група людей, яку засудили до ув’язнення з того часу, як Туреччина почала вживати заходів щодо Союзу общин Курдистану.

Влада називає організацію "урбаністичним крилом" озброєних курдських сепаратистів – Робітничої партії Курдистану.

Тисячі курдів – політиків, юристів та журналістів – були арештовані і ув’язнені з 2009 року і до сьогодні.