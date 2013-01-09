Естонські гімназистки хочуть служити в армії

Про це повідомило Естонське телебачення з посиланням на Міжнародний центр оборонних досліджень.

З квітня 2013 року в Естонії набуває чинності новий закон, що дозволяє дівчатам у віці від 18 до 27 років служити в армії: повісток їм не надсилатимуть, про своє бажання піти в армію вони мають повідомити самі.

"Умови навчання повинні бути рівними. Але без сумнівів, необхідні деякі зміни в побутових умовах... Тому жінки можуть вступити на службу тільки в ті батальйони, де є відповідні умови", - сказала директор департаменту оборонних ресурсів міноборони країни Кайра Рікко.