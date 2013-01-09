Інавгурацію Чавеса відклали на невизначений термін

Про це йдеться в листі віце-президента країни Ніколаса Мадуро, передає Lenta.ru.

Кубинські лікарі, які лікують Чавеса від раку, заборонили йому повертатися до Венесуели найближчим часом.

У зв'язку з цим інавгурація відкладена на невизначений термін. Раніше представники опозиції виступили з пропозицією провести нові президентські вибори, якщо Чавес не зможе взяти участь в інавгурації. Вони посилалися на законодавство Венесуели, що передбачає таку можливість у випадку "постійної відсутності" президента на робочому місці.

Віце-президент Мадуро, однак, відкинув цю пропозицію, заявивши, що говорити про "постійну відсутність" передчасно.

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Чавес, переобраний на своєму посту в жовтні 2012 року, в грудні переніс четверту операцію з видалення ракової пухлини. З того часу він залишається на Кубі, де його прооперували, і проходить реабілітацію. У січні з'явилися повідомлення, що у Чавеса гостра респіраторна інфекція і що його стан погіршився.