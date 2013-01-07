Генпрокурор: Чавес залишиться президентом, навіть якщо пропустить інавгурацію

Про це заявила генеральний прокурор країни Силія Флорес, передає РІА «Новости».

За її словами, у разі неможливості складання присяги У.Чавесом 10 січня перед Національною асамблеєю (парламентом), він зможе це зробити перед Верховним судом ”пізніше, коли вирішать його лікуючі лікарі”.

С.Флорес вважає ”позбавленими сенсу” дії опозиції, яка вимагає проведення нових виборів. ”Вони намагаються ловити рибку в каламутній воді, дестабілізувати обстановку для досягнення того, чого не змогли одержати шляхом голосування”, - заявила вона.

У.Чавес перебуває в гаванській клініці після проведеної йому 11 грудня операції у зв`язку з онкологічним захворюванням. Відновлення ускладнилося легеневою інфекцією. Раніше віце-Президент Венесуели Ніколас Мадуро, призначений У.Чавесом наступником, який є чоловіком генпрокурора, заявив, що інавгурація У.Чавеса, яка має пройти 10 січня, є формальністю і може бути перенесена на пізніший термін.