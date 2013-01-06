Одним росіянином більше - Путін вручив Депардьє паспорт

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи зустріч, яка відбулася напередодні пізно ввечері.

"З нагоди перебування Депардьє в РФ йому був переданий російський паспорт", - цитує Пєскова РІА "Новости".

Депардьє вирішив поміняти місце проживання після податкової реформи нового президента Франсуа Олланд, який мав намір ввести податок в 75% на доходи більше мільйона євро на рік. Пізніше Депардьє заявив, що має намір здати французький паспорт і запросити бельгійське громадянство. Актор не передумав навіть після того, як податок був скасований. У четвер стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийом актора в громадянство РФ.

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Пєсков підкреслив, що Депардьє приїхав до Росії з приватною поїздкою. "Напередодні відбулася коротка зустріч президента з Депардьє", - зазначив прес-секретар глави РФ.