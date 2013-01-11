Серія потужних вибухів сталася в столиці Хорватії

Як повідомили в поліції, постраждала одна людина, передає ІТАР-ТАСС.

Інцидент стався близько 05.30 мск. За свідченням жителів західної частини міста, вони чули від одного до двох потужних вибухів. Як мінімум один з них стався на автобусній зупинці, де в той момент знаходилися люди. Одного постраждалого доставлено до лікарні, його життя знаходиться поза небезпекою.

Про велику потужність вибуху говорить той факт, що його було чути в центральній частині Загреба, а на зупинці розбито все скло. Причина підриву не називається, місце події оточене, там працюють слідчі. В навколишніх районах перекрито автомобільний рух.

У середу рано вранці невідомі підірвали в тому ж районі Загреба бомбу, закладену під товарним потягом. Тоді в результаті інциденту ніхто не постраждав. Мотиви злочину та його виконавці поки що не встановлені.