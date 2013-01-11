Чехи вперше обиратимуть президента всенародним голосуванням

Новий президент Чехії буде обраний всіма громадянами країни в ході всенародного голосування - відповідний конституційний закон про запровадження прямих виборів глави держави підписав Вацлав Клаус у лютому минулого року, передає РІА Новости.

Глава держави раніше обирався в Чехії на загальному засіданні обох палат парламенту. Так було вибрано Президентами Вацлава Гавела (1993-2003) і чинного главу держави Вацлава Клауса (з 2003).

У березні 2013 року закінчується другий президентський мандат В.Клауса, який, згідно з Конституцією, не може балотуватися на третій президентський термін.

Вибори в Чехії пройдуть протягом двох днів для зручності виборців. Згідно із законом, виборчі дільниці відкриються в Чехії у п'ятницю о 14.00 за середньоєвропейським часом (15.00 за Києвом) і працюватимуть до 22.00 (23.00).

На ніч виборчі ділянки закриваються. Потім, у суботу, виборці також зможуть проголосувати з 08.00 ранку (09.00) до 14.00 (15.00).

Загалом у виборах Президента Чехії візьмуть участь дев'ять кандидатів.

Згідно з результатами дослідного центру PPP Factum, в першому турі виборів за екс-прем'єра Чехії Мілоша Земана готові проголосувати 25,1% опитаних, за колишнього прем'єра Чехії Яна Фішера - 20,1% респондентів.

Далі з великим відривом йдуть: Владимир Франц (11,4%), Карел Шварценберг (11,0%), Йіржі Динстбір (10,6%), Пшемисл Соботка (7,1%), Яна Бобошикова (5,6%), Таня Фішерова і Зузана Ройтова — по 4,6%.

У першому турі голосування готові взяти участь 69,3% виборців.

Дослідження проводилося з 1 по 6 січня 2013 року, за репрезентативною загальнонаціональною вибіркою було опитано 959 осіб старше 18 років.