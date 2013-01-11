Зовнішній борг Росії виріс до майже $624 мільярдів

Про це повідомляється в матеріалах регулятора, пише Лента.ру.

На 1 січня 2012 року заборгованість становила 540,5 мільярда доларів. Заборгованість органів державного управління зросла на 10 мільярдів до 44,7 мільярда доларів, органів грошово-кредитного регулювання - на 3,2 мільярда до 14,7 мільярда доларів. Борг банків збільшився на 45,6 мільярда до 208,4 мільярда доларів, інших секторів - на 24,5 мільярда до 356 мільярдів доларів.

Торік Росія вперше за десять років вийшла на ринок зовнішніх запозичень, розмістивши в березні облігації на сім мільярдів доларів.

У 2011 році зовнішній борг країни збільшився на 50 мільярдів доларів.