Зовнішній борг Росії виріс до майже $624 мільярдів
18:42, 11 січня 2013Світ
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За попередніми даними ЦБ РФ, зовнішній борг Росії в 2012 році виріс на 83,4 мільярда доларів до 623,963 мільярда доларів.
Центральний банк Росії оприлюднив дані / Фото: raznesi.info
Про це повідомляється в матеріалах регулятора, пише Лента.ру.
На 1 січня 2012 року заборгованість становила 540,5 мільярда доларів. Заборгованість органів державного управління зросла на 10 мільярдів до 44,7 мільярда доларів, органів грошово-кредитного регулювання - на 3,2 мільярда до 14,7 мільярда доларів. Борг банків збільшився на 45,6 мільярда до 208,4 мільярда доларів, інших секторів - на 24,5 мільярда до 356 мільярдів доларів.
Торік Росія вперше за десять років вийшла на ринок зовнішніх запозичень, розмістивши в березні облігації на сім мільярдів доларів.
У 2011 році зовнішній борг країни збільшився на 50 мільярдів доларів.
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