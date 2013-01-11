Король Саудівської Аравії вперше пустив в Консультативну раду жінок

Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на саудівське інформаційне агентство ВАС.

Укази короля про реорганізацію Консультативної ради з обов'язковим включенням до його складу 20% жінок видані після "консультацій з багатьма мусульманськими вченими-богословами", відзначає агентство.

В указах визначаються також правила участі жінок в роботі ради. Відповідно до шаріату для жінок буде виділена окрема від чоловіків частина залу засідань. Як для чоловіків, так і для жінок передбачені окремі вхід та вихід до зали засідань.

Меджліс аш-Шура - дорадчий орган в системі управління Саудівською Аравією, що ухвалює рекомендації для органів влади, які не є обов'язковими для їх виконання. Члени Меджліс аш-Шура призначаються королем на чотири роки. Реорганізація Консультативної ради Саудівської Аравії, на думку політичних спостерігачів, є великою перемогою жіночих організацій, які борються за розширення прав жінок в саудівському суспільстві, яке традиційно відрізняється консерватизмом.