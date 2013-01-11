Росія і США так і не змогли домовитись щодо Сирії
22:51, 11 січня 2013Світ
801 0
Міжнародний представник у справах Сирії і дипломати США і Росії не змогли сьогодні досягти якогось результату на переговорах щодо Сирії, які відбулися у швейцарській Женеві.
Сирійське питання не знайшло розв'язку і в Женеві
Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав Лахдар Брагімі, заступник державного секретаря США Вільям Бернз і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов тільки закликали знайти політичний вихід із громадянської війни в Сирії, пише Радіо Свобода.
За словами Брагімі, учасники зустрічі знову наголосили, що, на їхню думку, воєнного вирішення конфлікту немає.
Росія і США мають глибоко розбіжні позиції щодо становища в Сирії. Вашингтон підтримує сирійську опозицію і її вимогу відставки авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада. Москва ж, яка є фактичним союзником Асада, виступає проти цієї вимоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter