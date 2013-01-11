ЧФ РФ проведе бойові маневри біля берегів Сирії

Раніше повідомлялося, що навчання міжфлотського угрупування ВМФ Росії із залученням сил Північного, Балтійського, Чорноморського і Тихоокеанського флотів пройдуть в кінці січня в акваторіях Середземного і Чорного морів, відзначає РІА Новости.

"Тактична група кораблів Чорноморського флоту на чолі з крейсером "Москва" проведе тренування з бойового маневрування у східній частині Середземного моря. Для підготовки до майбутніх навчань танкер "Іван Бубнов" дозаправив кораблі паливом і прісною водою, в ході чого були відпрацьовані дії аварійних партій екіпажів при виникненні нештатних ситуацій.

Десятого січня танкер поповнив запаси палива, прісної води і продовольства в кіпрському порту Ларнака", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт між владою і опозицією в Сирії почався в березні 2011 року, і з тих пір в результаті військових дій загинули понад 30 тисяч чоловік, згідно доступних ООН відомостей. Разом з тим офіційні особи організації визнають, що перевірити ці дані в них немає можливості.

Зараз кораблі ВМФ РФ рухаються в район навчань. Зокрема, загін Балтфлоту у складі сторожового корабля "Ярослав Мудрий" і танкера "Лена" заходить в порт Ла-Валетта (острів Мальта) "для поповнення запасів прісної води і продовольства, а також відпочинку екіпажів перед майбутніми навчаннями".