Стали відомі фаворити виборчих перегонів у Чехії

За нього проголосували 26% виборців, свідчать дані Чеського статистичного управління, що опрацювало інформацію з третини виборчих дільниць, передає ІТАР-ТАСС.

На друге місце несподівано для спостерігачів вийшов 75-річний міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг із показником у 20%. Йому вдалося відтіснити на третє місце незалежного кандидата Яна Фішера, що вважався одним із фаворитів, який набирає поки 18%. Передвиборні рейтинги передбачали, що голова МЗС у кращому разі займе в першому турі четверте місце.

Подальші місця розподіляються таким чином: кандидат від опозиційної Чеської соціал-демократичної партії Іржі Дінстбір – 17%, професор Володимир Франц – 7%, лікар Зузана Ройтова – 5%, актриса Таня Фішерова – 3%, тележурналістка Яна Бобошикова – 3%. Список замикає кандидат правлячої Громадянської демократичної партії Пшемисл Соботка, який отримав поки лише 2% голосів.

Оскільки вже очевидно, що жоден із 9 кандидатів не зможе одержати в першому турі понад 50% голосів, 25 і 26 лютого в країні пройде другий тур виборів. У єдиноборство там вступлять два кандидати, які одержали найбільше голосів під час першого туру.