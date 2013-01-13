У Москві готуються до маршу проти «закону негідників»

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

«Мерія Москви і оргкомітет акції погодили маршрут проведення ходи - від Пристрасного бульвару до проспекту Сахарова без перетину Садового кільця. Захід пройде 13 січня з 13:00 до 16:30 з кількістю учасників до 20 тис. людей», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив УНІАН один із заявників акції, член Координаційної ради опозиції Петро Царьков, на даний момент підготовлено майже 600 плакатів, на яких зображені депутати, сенатори, члени Ради при Президентові РФ з прав людини і ще декілька вельми відомих осіб, - усі ті, хто причетний до ухвалення «закону негідників».

«Нам важливо пред'явити товариству негідників, назвавши кожного з них», - наголосив він.

Він повідомив, що після проходу на територію заходу у волонтерів можна буде одержати бюлетень для голосування, в якому можна проголосувати за розпуск Держдуми і за відміну «закону негідників».

Крім цього, за словами П.Царькова, на заході лунатимуть бланки із зверненням до глав 140 країн, які підписали Конвенцію проти тортур, з проханням порушити кримінальну справу за фактом тортур російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва.

Разом з тим у прес-службі московської поліції уточнили УНІАН, що хода пройде за маршрутом: від перетину Страсного бульвару з вулицею Велика Дмитрівка Страсним, Петровським, Різдвяним, Стрітенським бульварами до Тургенєвської площі з поворотом наліво на проспект Академіка Сахарова.

Поліція повідомляє, що прохід на захід здійснюватиметься через 46 рамок металодетекторів. Для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян у центрі міста цього дня буде задіяно близько 4 тисяч співробітників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ і дружинників.

Також поліція інформує, що з метою антитерористичної безпеки на заходи заборонено проносити будь-які колючо-ріжучі предмети, великі сумки, пластикові, скляні й інші ємності з рідинами.

«Московська поліція звертається до громадян з переконливим проханням проявляти пильність. Якщо ви помітите підозрілих людей чи нічийні предмети, залишені в районі проведення масових заходів, негайно сповіщайте про це співробітників поліції. Також просимо громадян не піддаватися на провокації окремих осіб, які намагаються використовувати вас у своїх протиправних цілях», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що будь-які спроби протиправних дій буде припинено в суворій відповідності до норм чинного законодавства, а винних буде притягнуто до встановленої законом відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2012 року, президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який з-поміж іншого забороняє усиновлення російських дітей громадянами США.

Цей закон прийнято як відповідь на американський закон, який передбачає введення візових санкцій проти росіян, за припущенням відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.

Російські парламентарії назвали свій закон «Імені Діми Яковлєва» в пам'ять 2-річного російського хлопчика, який загинув у США через недбальство усиновлювачів.