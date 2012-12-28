Путін заборонив американцям усиновляти дітей з Росії

11:54, 28 грудня 2012
Світ
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Президент РФ Володимир Путін заборонив американським громадянам всиновлювати російських дітей. 

Володимир Путін підписав закон Діми Яковлєва / Фото: Прес-служба Кремля

Президент Росії Володимир Путін підписав "закон Діми Яковлєва" - відповідь на американський "Акт Магнітського"​​. Про це сьогодні повідомила прес-служба Кремля. 

Закон також накладає нові обмеження на діяльність НКО в Росії. Варто відзначити, що "Антимагнітський" закон набуде чинності з 1 січня 2013 року.

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Також Путін підписав Указ "Про деякі заходи щодо реалізації державної політики у сфері захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків".

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