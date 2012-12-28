Путін заборонив американцям усиновляти дітей з Росії
11:54, 28 грудня 2012Світ
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Президент РФ Володимир Путін заборонив американським громадянам всиновлювати російських дітей.
Володимир Путін підписав закон Діми Яковлєва / Фото: Прес-служба Кремля
Президент Росії Володимир Путін підписав "закон Діми Яковлєва" - відповідь на американський "Акт Магнітського". Про це сьогодні повідомила прес-служба Кремля.
Закон також накладає нові обмеження на діяльність НКО в Росії. Варто відзначити, що "Антимагнітський" закон набуде чинності з 1 січня 2013 року.
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Також Путін підписав Указ "Про деякі заходи щодо реалізації державної політики у сфері захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків".
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