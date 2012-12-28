Путін заборонив американцям усиновляти дітей з Росії

Президент Росії Володимир Путін підписав "закон Діми Яковлєва" - відповідь на американський "Акт Магнітського"​​. Про це сьогодні повідомила прес-служба Кремля.

Закон також накладає нові обмеження на діяльність НКО в Росії. Варто відзначити, що "Антимагнітський" закон набуде чинності з 1 січня 2013 року.

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Також Путін підписав Указ "Про деякі заходи щодо реалізації державної політики у сфері захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків".