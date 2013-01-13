Довічний термін Мубараку переглянуть

Касаційний суд Єгипту задовольнив апеляцію адвокатів екс-президента Єгипту Хосні Мубарака на винесений йому вирок про довічне ув’язнення і постановив призначити нове слухання справи, повідомляє РІА «Новости».

"Суд постановив задовольнити апеляцію адвокатів Мубарака і колишнього міністра внутрішніх справ Хабіба аль-Адлі, також засудженого довічно, і переглянути справу в іншому суді", - заявив представник касаційного суду.

2 червня 2012 року Х.Мубарак і Х.аль-Адлі були засуджені каїрським кримінальним судом до довічного ув’язнення за те, що віддали наказ використовувати бойові патрони при розгоні мирних демонстрацій під час революційних подій навесні 2011 року. Захист засуджених мав право упродовж шести місяців подати апеляцію на це рішення суду.