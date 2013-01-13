У Японії стався землетрус магнітудою 4,8

12:17, 13 січня 2013
Світ
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Землетрус магнітудою 4,8 стався сьогодні на північному сході японського острова Хонсю.

Як передає ІТАР-ТАСС, інформації про постраждалих і руйнування на цей час немає. За даними національного метеорологічного управління, загрози цунамі не виникло.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Тихому океані поблизу узбережжя префектури Івате, а вогнище залягало на глибині 50 кілометрів під морським дном. Поштовхи також відчули жителі шести префектур Японії.

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