У Японії стався землетрус магнітудою 4,8

Як передає ІТАР-ТАСС, інформації про постраждалих і руйнування на цей час немає. За даними національного метеорологічного управління, загрози цунамі не виникло.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Тихому океані поблизу узбережжя префектури Івате, а вогнище залягало на глибині 50 кілометрів під морським дном. Поштовхи також відчули жителі шести префектур Японії.