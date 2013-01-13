У Японії стався землетрус магнітудою 4,8
12:17, 13 січня 2013Світ
726 0
Землетрус магнітудою 4,8 стався сьогодні на північному сході японського острова Хонсю.
Як передає ІТАР-ТАСС, інформації про постраждалих і руйнування на цей час немає. За даними національного метеорологічного управління, загрози цунамі не виникло.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Тихому океані поблизу узбережжя префектури Івате, а вогнище залягало на глибині 50 кілометрів під морським дном. Поштовхи також відчули жителі шести префектур Японії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter