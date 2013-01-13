Прем'єра Словенії закликають піти у відставку через корупційний скандал

18:57, 13 січня 2013
Світ
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Спікер парламенту Словенії Грегор Вірант закликав прем'єр-міністра країни Янеза Яншу піти у відставку на тлі корупційного скандалу, що вибухнув на цьому тижні.

Янез Янша начебто не задекларував понад 200 тисяч євро

Як передають словенські ЗМІ, Г.Вірант, який очолює "Цивільний список", чиї представники входять до правлячої коаліції, зажадав від Я.Янши піти у відставку в 10-денний термін і закликав очолювану прем'єром Словенську демократичну партію запропонувати нову кандидатуру на посаду глави уряду. Відставка Я.Янши - одна із ключових вимог, оприлюднених партією Г.Віранта у суботу з метою "запобігання політичній нестабільності".

"Основна партія коаліції СДП повинна в розумні терміни представити нову кандидатуру прем'єр-міністра", - сказав Г.Вірант, пригрозивши у разі невиконання його вимог вийти з правлячої коаліції. За його словами, партія зацікавлена в тому, щоб нинішня коаліція, що складається з п'яти партій, продовжувала свою роботу і здійснювала необхідні реформи.

Політична ситуація в Словенії загострилася у зв'язку з публікацією цього тижня доповіді державної комісії, в якій містяться звинувачення в корупції в адресу Я.Янши, а також лідера опозиції Зорана Янковича. У доповіді сказано, що Я.Янша не задекларував понад 200 тисяч євро, а З.Янкович не пояснив походження 2,4 мільйона євро. Обидва політики відкидають звинувачення на їхню адресу і відмовляються йти у відставку, зазначає РІА Новости.

Тим часом, в Словенії з листопада продовжуються масові демонстрації з вимогою відставки всієї політичної еліти.

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