Прем'єра Словенії закликають піти у відставку через корупційний скандал

Як передають словенські ЗМІ, Г.Вірант, який очолює "Цивільний список", чиї представники входять до правлячої коаліції, зажадав від Я.Янши піти у відставку в 10-денний термін і закликав очолювану прем'єром Словенську демократичну партію запропонувати нову кандидатуру на посаду глави уряду. Відставка Я.Янши - одна із ключових вимог, оприлюднених партією Г.Віранта у суботу з метою "запобігання політичній нестабільності".

"Основна партія коаліції СДП повинна в розумні терміни представити нову кандидатуру прем'єр-міністра", - сказав Г.Вірант, пригрозивши у разі невиконання його вимог вийти з правлячої коаліції. За його словами, партія зацікавлена в тому, щоб нинішня коаліція, що складається з п'яти партій, продовжувала свою роботу і здійснювала необхідні реформи.

Політична ситуація в Словенії загострилася у зв'язку з публікацією цього тижня доповіді державної комісії, в якій містяться звинувачення в корупції в адресу Я.Янши, а також лідера опозиції Зорана Янковича. У доповіді сказано, що Я.Янша не задекларував понад 200 тисяч євро, а З.Янкович не пояснив походження 2,4 мільйона євро. Обидва політики відкидають звинувачення на їхню адресу і відмовляються йти у відставку, зазначає РІА Новости.

Тим часом, в Словенії з листопада продовжуються масові демонстрації з вимогою відставки всієї політичної еліти.