Стан здоров'я Чавеса покращився

"Незважаючи на ослаблене здоров'я після хірургічної операції, проведеної 11 грудня, в останні дні стан президента покращився, - зазначив міністр. – Легенева інфекція перебуває під контролем, Чавес - при свідомості", повідомляє ІТАР-ТАСС.

Проте, за словами керівника відомства, главі держави все ще потрібне "спеціальне лікування" для того, щоб вирішити проблеми, пов'язані з дихальною недостатністю, викликаною легеневою інфекцією.

У.Чавес вилетів на Кубу на початку грудня 2012 року, оскільки потребував проведення хірургічної операції у зв'язку з виявленням злоякісної пухлини. Четверта за рахунком операція була зроблена в Гавані 11 грудня. Влада повідомила, що вона тривала шість годин і пройшла з ускладненням у вигляді кровотечі, яку хірургам вдалося зупинити. Слідом за цим уряд проінформував венесуельців про те, що у пацієнта була виявлена інфекція дихальних шляхів, проте його стан оцінювався як "стабільний".